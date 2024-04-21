الميعاد قرّب جهّز فلوسك…آخر أخبار التصالح على مخالفات البناء الجديد 2024+خطوات تقديم طلب التصالح

تعتبر آخر أخبار التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية هو أنه تم الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، حيث يوفر قانون التصالح الجديد إمكانية التصالح على بعض مخالفات البناء التي كان محظور التصالح عليها في القانون السابق، وذلك تسهيلا على المواطنين وتشجيعا لهم للمسارعة في التصالح، ويتسابق العديد من المواطنين في تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة المرتبطة بهم وتقنين أوضاعهم مع الدولة لتفادي التعرض الغرامات والعقوبات التي قام بإقرارها القانون.

آخر أخبار التصالح على مخالفات البناء

يتساءل بعض المواطنين في الكثير من المناطق عن آخر أخبار التصالح على مخالفات البناء، حيث يرغبون في معرفة كافة الأخبار المتعلقة بمخالفات البناء، وجاءت هذه الأخبار على النحو التالي:

طبقا لآخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية من المقرر أن يتم استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 اعتبارا من يوم الأحد الذي يوافق 5 من شهر مايو القادم في الأحياء والمدن على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وهذا يكون طبقا للائحة التنفيذية التي تم إصدارها منذ أيام بشكل يسمح لكافة المواطنين التصالح في المخالفات التي تقع على العقار الخاص بهم.

وقد أوضح النائب إيهاب منصور أن قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية قد أجاز 10 حالات للتصالح.

وذلك بالإضافة إلى توفير فرص استكمال بناء الدور لمن لم يتمكن من الحصول على نموذج 10، وأضاف أيضا أن القانون الجديد يتيح لمن ارتكب المخالفة ويرغب في تمام بناء الدور الخضوع لإجراءات تمكنه من التصالح.

حالات التصالح في مخالفات البناء

أضاف قانون التصالح الجديد خمس حالات جديدة للتصالح لم تكن موجودة في قانون عام 2019 وتعديله، وتمثلت جميع هذه الحالات في الآتي: