تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية 2024.. اضبطها الان

تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية

كل قناة من قنوات mbc مخصصة في تقديم محتوى معين ليجد كل مشاهد ما يناسب ذوقه وميوله، وهذا التنوع ساعد على انتشار القنوات ونجاحها في جذب جمهور كبير من أعمار وفئات مختلفة، وفي رمضان عرضت قنوات ام بي سي مجموعة من أفضل البرامج والأعمال الدرامية والتي حققت نسب مشاهدة عالية، مثل برنامج رامز جاب م الاخر وبيج تايم ومسلسلات العتاولة والمداح و 2024 وكوبرا وخالد نور وولده نور خالد وغيرها، لذا يبحث الكثيرون عن تردد القنوات ليتابعون ما تنقله من مختوى مميز، وفيما يلي تردد قنوات mbc واعدادات الضبط.

تردد mbc 1 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد mbc 2 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12284

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

تردد mbc مصر على نايل سات