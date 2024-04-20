تردد القنوات

تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية 2024.. اضبطها الان

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 ساعة
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تردد قنوات mbc
تردد قنوات mbc

يمكنكم بسهولة استقبال قنوات mbc على جهاز الاستقبال عبر اتباع الخطوات التالية :

  • من جهاز التحكم اضغط على زر الاعدادات.
  • اختر البحث عن القنوات وحدد طريقة البحث اليدوي.
  • اولا حدد القمر الصناعي.
  • ثم ادخل اعدادات الضبط التردد والاستقطاب ومعدل الترميز كلا في المكان المخصص.
  • بالأخير اضغط على بحث وانتظر لحظات حتى يتم تنزيل القنوات.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 11 ساعة
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