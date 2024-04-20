تردد القنوات
تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية 2024.. اضبطها الان
تردد قنوات mbc، مجموعة قنوات ام بي سي من أقدم وأشهر القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى منوع ومميز يناسب مختلف الفئات وكافة الأذواق، تضم المجموعة قنوات mbc و mbc4 و mbc2 mbc مصر و mbc action و mbc drama وغيرهم، ويتابع قنوات ام بي سي ملايين المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قنوات ام بي سي على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قنوات mbc على الأقمار الصناعية
كل قناة من قنوات mbc مخصصة في تقديم محتوى معين ليجد كل مشاهد ما يناسب ذوقه وميوله، وهذا التنوع ساعد على انتشار القنوات ونجاحها في جذب جمهور كبير من أعمار وفئات مختلفة، وفي رمضان عرضت قنوات ام بي سي مجموعة من أفضل البرامج والأعمال الدرامية والتي حققت نسب مشاهدة عالية، مثل برنامج رامز جاب م الاخر وبيج تايم ومسلسلات العتاولة والمداح و 2024 وكوبرا وخالد نور وولده نور خالد وغيرها، لذا يبحث الكثيرون عن تردد القنوات ليتابعون ما تنقله من مختوى مميز، وفيما يلي تردد قنوات mbc واعدادات الضبط.
تردد mbc 1 على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11559
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
تردد mbc 2 على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12284
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
تردد mbc مصر على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11823
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
تردد mbc دراما على نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11276
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
ضبط تردد قنوات mbc
يمكنكم بسهولة استقبال قنوات mbc على جهاز الاستقبال عبر اتباع الخطوات التالية :
- من جهاز التحكم اضغط على زر الاعدادات.
- اختر البحث عن القنوات وحدد طريقة البحث اليدوي.
- اولا حدد القمر الصناعي.
- ثم ادخل اعدادات الضبط التردد والاستقطاب ومعدل الترميز كلا في المكان المخصص.
- بالأخير اضغط على بحث وانتظر لحظات حتى يتم تنزيل القنوات.