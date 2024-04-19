وانت في مكانك هتستعلم.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة.. شوف مخالفتك من هنا..!!

تمّ اتاحة الفرصة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي من خلال النيابة العامة، حيث تم توفير هذه الخدمة على الموقع الرسمي للنيابة العامة، يأتي هذا في إطار التطور الرقمي الذي يشهده البلد، متبنياً التحول الرقمي الذي يجري في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق، يقدم موقع شرحاً لخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت من داخل المنزل.

الاستعلام عن المخالفة برقم السيارة

ومن خلال السطور والرابط التالي سوف تتمكنون من الاستعلام عن المخالفات المروريه برقم السياره فقط تابعوا التفاصيل:

قم بفتح الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر هذا الرابط.

ابحث عن أيقونة “بيانات المرور” وانقر عليها.

اختر الخيار “استعلام عن مخالفات المركبات”.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

أدخل رقم لوحة السيارة، بدءًا من الأرقام ثم الحروف.

ستظهر لك قائمة بمخالفات المرور، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة كرسوم مخالفات المرور.

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