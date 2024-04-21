فلوسك هتزيد وبأمان…طريقة فتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري 2024 مع زيادة نسبة الفائدة

طريقة فتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري يتزايد التساؤل عنها من كافة الأشخاص الراغبين في فتح حساب في البنك، خاصة بعد أن قام البنك الاهلي المصري خلال الأيام الماضية بالإعلان عن رفع نسبة الفائدة وتطبيقها على كافة الحسابات الجارية، وسوف نوضح كيفية فتح الحساب وأهم الشروط المطلوبة فيما يلي.

طريقة فتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري

بعد أن قام البنك الأهلي المصري برفع نسبة الفائدة زاد الإقبال من جانب المواطنين على فتح حسابات جارية في البنك الأهلي، ويمكن فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أحد فروع البنك الأهلي المصري القريبة من محل إقامتك.

التوجه إلى موظف خدمة العملاء المختص لفتح الحساب.

ملأ استمارة فتح الحساب الجاري بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لدى الموظف المختص.

القيام بإرفاق كافة المستندات المطلوبة في استمارة فتح الحساب.

يتم إيداع مبلغ قدره 3 آلاف جنيه مصري كحد أدنى لفتح الحساب البنكي وبهذا تكون انتهيت من إجراءات فتح الحساب ويتم احتساب الفائدة من بشكل شهري أو نصف سنوي.

شروط فتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على فتح الحساب الجاري محددة من قبل البنك الأهلي المصري، وهي كالتالي: