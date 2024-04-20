يابختك ياهناك فلوس بالكوم جيالك.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة.. يلا جهز محفظتك يعم الحج..!!

يتساءل الكثيرون عن مواعيد صرف رواتب شهر أبريل 2024 للمدرسين، ومن المتوقع أن يتم صرف الرواتب بزيادتها الأخيرة المُقررة لهذا الشهر، بدأت عملية صرف الرواتب للموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية في 21 أبريل 2024، ومن المقرر أن تستمر هذه العملية لمدة 5 أيام، حتى 25 أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

سيتم توزيع الرواتب لشهر أبريل 2024 للمعلمين بحسب إعلان وزارة المالية، حيث سيبدأ الصرف يوم الأحد الموافق 21 أبريل وسيمتد حتى السبت الموافق 26 من الشهر نفسه، مع تقديم الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير وتطبيقها رسميًا في مارس الماضي، وتتراوح قيمة الزيادة في الرواتب للحد الأدنى إلى 50٪.

جدول المرتبات بعد الزيادة

تم إصدار جدول صرف المرتبات بالزيادة الأخيرة كما يلي:

لقد ارتفعت مرتبات موظفي الدرجة العليا إلى 10,200 جنيه.

تم تعديل مرتب درجة المدير العام ليصبح 9,200 جنيه.

تم رفع مرتب الموظف من الدرجة الأولى إلى 8,200 جنيه.

بلغ مرتب موظف الدرجة الثانية 8,000 جنيه.

تم تحديث مرتب موظف الدرجة الثالثة ليصبح 7,500 جنيه.

وصلت مرتبات الموظفين بالدرجة الرابعة إلى 7,000 جنيه.

تم إصدار مرتب موظف الدرجة الخامسة بقيمة 6,500 جنيه.

وبلغ راتب موظف الدرجة السادسة 6,000 جنيه.

اماكن توزيع المرتبات

يتم توزيع رواتب شهر أبريل عبر نقاط البيع الفوري في الشركات، كما يتم صرف الرواتب أيضًا عبر فروع البريد وأجهزة الصرف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف الرواتب من خلال منافذ الصرف وجميع البنوك المعتمدة في مصر، يجدر بالذكر أنه سيتم صرف رواتب شهر مايو 2024 مع الزيادة الأخيرة التي تصل إلى 50% للأدنى، مما يرفع قيمتها إلى 6 آلاف جنيه، ومن المقرر بدء الصرف في 23 مايو 2024.