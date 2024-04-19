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“مبروك كشوفات PDF”.. رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر نتائجنا
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بكل فخر عن إصدار نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2024، وذلك من خلال رابط مخصص على منصة “نتائجنا”، جاء هذا الإعلان تجسيدًا لحرص الوزارة على توفير الشفافية والمصداقية في العملية التعليمية، وتلبية للحاجة الملحة للطلاب وأولياء أمورهم في معرفة نتائجهم الدراسية.
رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق
يمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024 من خلال الخطوات التالية التي أكدها وزارة التربية والتعليم:
- قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- قم بإدخال اسمك ورقم الجلوس الخاص بك في الحقول المخصصة لها على الصفحة.
- حدد المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها، وفي هذه الحالة، اختر “الثالث المتوسط” وبالتحديد “الدور الأول”.
- اختر محافظتك ومحل سكنك من القوائم المتاحة.
- انقر على زر “بحث”.
كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول
يمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق الاطلاع على نتائج الامتحانات الدور الأول لعام 2024 من خلال موقع “نتائجنا” الإلكتروني.،لذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:
- قم بزيارة موقع نتائجنا.
- بمجرد الوصول إلى الموقع، انقر على خيار “تسجيل دخول”.
- بعد ذلك، انتقل إلى قسم النتائج في الصفحة.
- حدد المرحلة “الثالث متوسط” والدور “الأول” وعام الامتحان “2024”.
- قم بإدخال اسم الطالب كاملاً، ورقم جلوسه في الحقول المخصصة.
- انقر على زر البحث للتحقق من النتيجة.
- ستظهر تفاصيل نتيجة الطالب على الشاشة، بما في ذلك الدرجات والتقديرات.
- يمكنك طباعة النتيجة باستخدام خيار الـ PDF المتاح على الصفحة للرجوع إليها لاحقًا.