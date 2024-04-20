“هُنـــا onefd.edu.dz“ استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب بالجزائر 2024 والأوراق المطلوبة

استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب، تسعى الحكومة الجزائرية الى مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق منظومة الخدمات الرقمية في كامل مؤسسات الدولة لتقديم خدمة أسرع وأسهل لمواطنيها وتخفيف الضغط على المكاتب الحكومية، ومن بين هذه الخدمات إمكانية الحصول على استدعاء المراسلة من خلال الانترنت وهي الخدمة التي سيستفيد منها آلاف الطلاب من مختلف الولايات الجزائرية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة استخراج استدعاء المراسلة بالاسم والرقم والاوراق المطلوبة للدارسة بالمراسلة.

استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب بالجزائر 2024 بكل سهولة أصبح بإمكان أي طالب استخراج استدعاء المراسلة بالاسم واللقب من خلال الخدمة الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم الوطنية الجزائرية والتي لا تتطلب سوى اتباع الطالب لعدة خطوات بسيطة وادخال البيانات المطلوبة ومن ثم الحصول على الاستدعاء في غضون دقائق، وفيما يلي نستعرض لكم الخطوات المتبعة بالترتيب : الدخول الى منصة الديوان الوطني للتعليم عن بعد عبر الضغط على هذا الرابط.

تحديد الولاية التابع لها الطالب.

ادخال البيانات المطلوبة وهي رقم تسجيل الطالب والاسم وتاريخ الميلاد.

في الخانة المخصصة اعد كتابة رمز التحقق.

بالأخير قم باستخراج الاستدعاء عن طريق الضغط على ايقونة “طباعة”. الاوراق المطلوبة للدراسة بالمراسلة حددت وزارة التربية الوطنية الاوراق التي يلزم إرفاقها عند التقدم بطلب الدراسة عن بعد، وتوضع هذه الاوراق في مظروف بريد لتقديمها للجهة المختصة، وفيما يلي نستعرض لكم الاوراق المطلوبة : استمارة حساب شخصي على منصة onefd.

عدد 2 صورة شخصية.

شهادة الميلاد.

الشهادة الدراسية.

إيصال سداد الرسوم المطلوبة.

مستند معتمد من مدير المؤسسة التعليمية يوضح مستوى الطالب.

بطاقة التعريف الوطني للطالب.

التصريح الشرفي موقع ومختوم من البلدية التابع لها الطالب.