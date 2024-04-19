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نزل الان تردد قناة وناسة الجديد Wanasah 2024 وسلي أطفال للصبح بأحلى الأغاني وشخصية لولو المضحكة
تقدم قناة وناسة أطفال تجربة مميزة في عالم الطفل، من خلال المحتوى الجذاب والشيق التي تقوم بإذاعته على مدار الساعة، حتى أن القناة لها دور كبير في تعديل سلوك الطفل بما تقدمه من برامج تعليمية وأفلام تنمي الطفل بأفضل المهارات التي لا غنى عنها، ولذا فأصبح من السهل إمكانية استقبال القناة ومشاهدة المحتوى الأكثر تميزًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات
يمكنك متابعة قناة وناسة الجديد على كافة الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات والعرب سات، وفقًا لمجموعة الإجراءات التي يُرجى اتباعها، ومن بينها الأتي:-
- يمكنك استقبالها على قمر صناعي نايل سات.
- يمكنك مشاهدة على تردد 11595.
- كما يمكنك استقبالها على معدل ترميز 27500.
- كذلك إمكانية مشاهدة القناة على معدل تصحيح الخطأ:¾
- استقطاب قناة وناسة الجديد يكون عمودي.
وناسة أطفال 2024 عرب سات
ولوناسة أطفال تردد جديد على القمر الصناعي العرب سات، التي تتمثل أفضل بياناته وفقًا لما يلي:-
- التردد الجديد للقناة يكون 11270.
- معدل الترميز للقناة فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ:¾
محتوى قناة وناسة أطفال الجديد 2024 عرب سات ونايل سات
تقدم القناة محتوى مميز ومفيد لجميع الأطفال والصغار من مختلف الأعمار، ومن بينها الأتي:-
- وينك يا لولو.
- لولو يا لولو.
- لوليات صغار.
- أغاني هالصيصان.
- طلع الليل وذهب الفجر.