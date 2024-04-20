شوف معاشك من هنا.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024..!!

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي الفرصة للاطلاع على معاش تكافل وكرامة من خلال استخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي، سواء كان الحال ساريًا أم متجمدًا، ومن المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة ابتداءً من الخامس عشر من كل شهر، وسنقدم في هذا المقال إرشادات تفصيلية لعملية الاستعلام عن هذا المعاش باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكنك البحث عن مستحقات معاش تكافل وكرامة لعام 2024 باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.

أدخل الرقم القومي الصحيح المكون من 14 رقم.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

حدد المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية.

اكتب اسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة بالكامل.

حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

انقر على زر “استعلام”.

انتظر حتى تظهر جميع البيانات ذات الصلة.

الاوراق المطلوبة للتقديم

تحتاج إلى الآتي لإكمال الإجراءات: