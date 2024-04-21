خد بالك من العلامة دي…علامات تدل على اختراق واتساب الشخصي على هاتفك//احذر من هذه الأمور التي تجعل بياناتك مباحة للجميع

علامات تدل على اختراق واتساب يتزايد عنها البحث من كافة الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق الواتساب على هواتفهم المحمولة، حيث يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها في المحادثة والتواصل مع الأصدقاء والأقارب وإنجاز العمل وغيرها، ولهذا يرغب الجميع في تأمينه بشكل جيد من أجل الحفاظ على البيانات الموجودة به، وسوف نوضح علامات الاختراق في التالي.

علامات تدل على اختراق واتساب

توجد مجموعة من العلامات البسيطة التي تدل على اختراق الواتساب، وتتمثل تلك العلامات في التالي:

إذا وجدت رسالة مقروءة على التطبيق وأنت لم تقم بالدخول إلى التطبيق.

إذا وجدت رسائل تم إرسالها إلى الأصدقاء أو تم حذفها من تلقاء نفسها.

كيفية معرفة اختراق الواتساب

يمكن معرفة ما إذا كان تطبيق الواتساب تم اختراقه من عدمه من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

الدخول إلى. تطبيق الواتساب الموجود على هاتفك.

الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالتطبيق.

الضغط على أيقونة الأجهزة المرتبطة من قائمة الإعدادات.

سوف تجد أجهزة مرتبطة بجهازك إذا كان تم اختراقه أما إذا لم تجد تطهزة مرتبطة فهذا يدل على أن التطبيق لم يتم اختراقه.

القيام بالنقر على الخروج من الأجهزة وذلك من أجل تأمين حساب الواتساب.

خطوات تأمين حساب الواتساب

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل تأمين تطبيق الواتساب الخاص بك من الاختراق، وذلك من خلال اتباع التالي: