لو عايز تسافر!.. كيفية الحصول على تأشيرة الكويت 2024 والشروط المطلوبة

قامت دولة الكويت مؤخرًا بفتح باب التأشيرات لعدد من الدول التي تم إغلاق الباب أمامهم منذ الفترة الماضية التي بلغت قرابة العام ونصف، إضافة إلى أن الجهات الكويتية قامت بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لجميع المصريين الراغبين في استخراجها إلكترونيًا، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج تأشيرة الكويت

يمكنك استخراج تأشيرة الكويت لجميع الراغبين في السفر إلى الدولة الشقيقة سواء للعمل أو السياحة أو الزيارة، أو غيرها من المهام الأخرى، وذلك وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع السفارة الكويتية الرسمي.

ليتم بعدها اختيار خدمة إصدار التأشيرة.

ملء استمارة طلب الحصول على التأشيرة.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالراغب في السفر.

إرفاق المستندات المعنية بطلب الحصول على تأشيرة الكويت.

التأكيد من جميع المعلومات والوثائق الخاصة بطلب استخراج التأشيرة.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

لتتمكن من طباعة استمارة التأشيرة.

ما هي شروط استخراج تأشيرة الكويت 2024؟

تتمثل أبرز شروط التقديم في الحصول على التأشيرة إلى دولة الكويت، كما يلي:-