أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة في العراق 2024.. شوف اسمك فيهم

أصبحت خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، من أجل التسهيل على جميع المواطنين بتعديل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية بمختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه الخدمة يمكن تأديتها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.

استخراج أسماء نقل النفوس في العراق 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة داخل دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الحكومية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار خدمة نقل النفوس.

على أن يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

اختيار المحافظة والوجبة التي عليها الدور فور صدورها.

التأكد من جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع اسماء المقبولين في نقل النفوس.

مستندات التقديم في نقل النفوس بالعراق 2024

ويمكنك التقديم في خدمة نقل النفوس بمختلف محافظات العراق، وفقًا للمستندات المتمثلة في الأتي:-