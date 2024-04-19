تكنولوجيا

” Oppo Reno 11 F ملك جديد من شركة اوبو” سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 11 5G

صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
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Oppo Reno 11 F
Oppo Reno 11 F

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 11 F 5G، الذي يعتبر الأحدث في سلسلة هواتف شركة أوبو ينتمي الهاتف للفئة المتوسطة و يتمتع بمواصفات عالية ومزايا متعددة من خلال التعرف على مواصفات هاتف Oppo Reno 11 F 5G، يمكننا أن نتعرف على واحد من الهواتف المميزة التي يمكن من خلالها إتمام العديد من المهام في أقرب وقت ممكن، وذلك راجع إلى العديد من المميزات التي يتم تقديمها من خلال هاتف، لذلك سوف نتعرف على واحد من أكثر الهواتف المميزة في السوق في الوقت الحالي.

مواصفات Oppo Reno 11 F 5G

نوع الشاشة AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak)
دقة العرض 1080 x 2412 pixels
شاشة تدعم اللمس YES
المعالج ثماني النواة
الذاكرة الداخلية 256 جيجا
ذاكرة الرام رام 8 جيجا بايت
إصدار نظام التشغيل Android 14, ColorOS 14
نظام التشغيل أندرويد
الكاميرا الخلفية Triple: 64 MP, (wide), PDAF + 8 MP, (ultrawide) + 2 MP, (macro), LED flash, HDR, panorama
الكاميرا الأمامية 32 MP
نوع تسجيل الفيديو 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS
لون المنتج أخضر
واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
بلوتوث 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC
الأشعة تحت الحمراء NO
الراديو NO
خدمة NFC NO
سعة البطارية 5000 mAh, non-removable
Oppo Reno 11 F 5G
Oppo Reno 11 F 5G

مميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G

المميزات  هاتف Oppo Reno 11 F 5G
الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.4
الكاميرا الخلفية – 64 ميجا بكسل، F/1.7 (أساسية)
– 8 ميجا بكسل، F/2.2 (Ultra Wide)
– 2 ميجا بكسل، F/2.4 (ماكرو)
تصوير الفيديو – 4K@30fps
– 1080p@30/60/120/480fps
ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء مدعوم
الواي فاي a/b/g/n/ac/6 Dual-band
البلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD، LHDC
تحديد الموقع الجغرافي GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة)، Face Unlock
مستشعرات الحركة والجيروسكوب متوفرة
منفذ USB Type C (مع دعم OTG)
البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 67 واط، شحن عكسي
نظام التشغيل Android 14 مع ColorOS 14
الألوان الأخضر، الأزرق، البنفسجي

عيوب هاتف Oppo Reno 11 F 5G

على الرغم من كل تلك المواصفات التي تجعله من أكثر الهواتف المميزة، يمكننا أن نشير إلى أن الهاتف به عدد من العيوب، وهي:

  • لا يحتوي الهاتف على منفذ للسماعات السلكية.
  • كاميرا الزاوية الخاصة به تقدم أداء متوسط فقط.
  • لا يوجد له سوى نسخة واحدة ذات مساحة واحدة للذاكرة الداخلية.

فتح علبة هاتف Oppo Reno 11 F 

هاتف Oppo Reno 11 F مع إسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – سلك USB من نوع Type C – شاحن 67 واط – جراب شفاف – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .

Oppo Reno 11 F

سعر هاتف Oppo Reno 11 F 5G 

  • في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 12700 جنية ( ضمان دولي ) .
  • في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1200 درهم .
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صورة Hanin Miky Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
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