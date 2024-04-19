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” Oppo Reno 11 F ملك جديد من شركة اوبو” سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 11 5G
أعلنت شركة أوبو عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 11 F 5G، الذي يعتبر الأحدث في سلسلة هواتف شركة أوبو ينتمي الهاتف للفئة المتوسطة و يتمتع بمواصفات عالية ومزايا متعددة من خلال التعرف على مواصفات هاتف Oppo Reno 11 F 5G، يمكننا أن نتعرف على واحد من الهواتف المميزة التي يمكن من خلالها إتمام العديد من المهام في أقرب وقت ممكن، وذلك راجع إلى العديد من المميزات التي يتم تقديمها من خلال هاتف، لذلك سوف نتعرف على واحد من أكثر الهواتف المميزة في السوق في الوقت الحالي.
مواصفات Oppo Reno 11 F 5G
|نوع الشاشة
|AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak)
|دقة العرض
|1080 x 2412 pixels
|شاشة تدعم اللمس
|YES
|المعالج
|ثماني النواة
|الذاكرة الداخلية
|256 جيجا
|ذاكرة الرام
|رام 8 جيجا بايت
|إصدار نظام التشغيل
|Android 14, ColorOS 14
|نظام التشغيل
|أندرويد
|الكاميرا الخلفية
|Triple: 64 MP, (wide), PDAF + 8 MP, (ultrawide) + 2 MP, (macro), LED flash, HDR, panorama
|الكاميرا الأمامية
|32 MP
|نوع تسجيل الفيديو
|4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS
|لون المنتج
|أخضر
|واي فاي
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
|بلوتوث
|5.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC
|الأشعة تحت الحمراء
|NO
|الراديو
|NO
|خدمة NFC
|NO
|سعة البطارية
|5000 mAh, non-removable