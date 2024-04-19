” Oppo Reno 11 F ملك جديد من شركة اوبو” سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 11 5G

المميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، F/2.4 الكاميرا الخلفية – 64 ميجا بكسل، F/1.7 (أساسية) – 8 ميجا بكسل، F/2.2 (Ultra Wide) – 2 ميجا بكسل، F/2.4 (ماكرو) تصوير الفيديو – 4K@30fps – 1080p@30/60/120/480fps ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء مدعوم الواي فاي a/b/g/n/ac/6 Dual-band البلوتوث 5.2، A2DP، LE، aptX HD، LHDC تحديد الموقع الجغرافي GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة)، Face Unlock مستشعرات الحركة والجيروسكوب متوفرة منفذ USB Type C (مع دعم OTG) البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 67 واط، شحن عكسي نظام التشغيل Android 14 مع ColorOS 14 الألوان الأخضر، الأزرق، البنفسجي

عيوب هاتف Oppo Reno 11 F 5G

على الرغم من كل تلك المواصفات التي تجعله من أكثر الهواتف المميزة، يمكننا أن نشير إلى أن الهاتف به عدد من العيوب، وهي:

لا يحتوي الهاتف على منفذ للسماعات السلكية.

كاميرا الزاوية الخاصة به تقدم أداء متوسط فقط.

لا يوجد له سوى نسخة واحدة ذات مساحة واحدة للذاكرة الداخلية.

فتح علبة هاتف Oppo Reno 11 F

هاتف Oppo Reno 11 F مع إسكرينة تم وضعها بشكل مسبق – سلك USB من نوع Type C – شاحن 67 واط – جراب شفاف – دبوس معدني – كتيب التعليمات يوضح كيفية إستخدام الهاتف .

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