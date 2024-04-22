مع ارتفاع سعر ال$ .. زيادة سعر الذهب كام النهاردة+المصنعية والضريبة..الجرام رفع من جديد

زيادة سعر الذهب كام يبحث عنها كافة المواطنين الراغبين في شراء الذهب، حيث يذكر أن أسعار الذهب خلال الأيام الحالية تشهد ارتفاع مستمر في محلات الصاغة المصرية، وذلك نظرًا لارتفاع سعر الأوقية العالمية خلال الأيام الماضية بشكل كبير، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن زيادة أسعار الذهاب في التالي.

زيادة سعر الذهب كام

يذكر أن بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر إبريل شهد ارتفاع في أسعار الذهب، حيث زاد جرام الذهب بمعدل 35 جنيه مصري، تختلف تلك الزيادة من عيار لآخر، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من جانب اتحاد الغرف التجارية شعبة الذهب اليوم، ويذكر أن أسعار المصنعية في المحلات تختلف من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، وتختلف الأسعار حسب اختلاف العيارات، وتتمثل تلك الأسعار فيما يلي:

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 3577 جنيه مصري أي ارتفع بمعدل 35 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3160 جنيه مصري أي ارتفع بمعدل 30 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 2682 جميع مصري أي بمعدل زيادة 25 جنيه في الجرام.

سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 2092 جنيه مصري أي بمعدل زيادة تصل إلى 20 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب سعر 25040 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا وتصل نسبة الزيادة خلال الفترة الماضية نحو 1.7% من أسعار الذهب فيما سبق، حيث سجلت سعر الأونصة 2329 دولار أمريكي، أي بمعدل زيادة يصل إلى 4% منذ بداية الأسبوع، ولهذا يرغب الجميع في شراء الذهب وتجميد الأموال، وذلك لكونه يسجل معدلات مرتفعة بشكل مستمر.