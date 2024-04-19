موعد عرضه في مصر والإمارات.. احتفال نجوم فيلم شباب البومب بعد تصدر قائمة أفلام العيد

استطاع فيلم شباب البومب أن يحقق نجاحًا هائلًا في صالات السينما السعودية بعد طرحه في ثاني أيام عيد الفطر لعام 2024، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الأفلام الأكثر مبيعًا على مستوى التذاكر، يعتبر هذا الفيلم تجربة سينمائية جديدة لنجوم المسلسل الكوميدي البارز “شباب البومب”، الذي حظي بشعبية واسعة على شاشات التلفزيون على مر السنوات السابقة.

احتفال نجوم فيلم شباب البومب بعد تصدر قائمة أفلام العيد

حقق فيلم شباب البومب أرقام مشاهدات قياسية واستطاع أن يتفوق على أهم الأفلام العربية والأمريكية المعروضة في نفس الفترة، محتلًا صدارة قوائم شباك التذاكر في السعودية خلال الأسبوع الماضي، وهو إنجاز يستحق التقدير خاصةً في وجود أعمال سينمائية كبيرة مثل فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” المصري وفيلم “Kung Fu Panda Part 4”.

وكان بطل الفيلم، فيصل العيسى، واثقًا من نجاح العمل، حتى وسط المنافسة الشرسة التي كانت تسود الساحة السينمائية في هذا الوقت؛ وتجلى ذلك بوضوح خلال العرض الخاص بالفيلم، حيث امتلأت المدرجات بالمعجبين الذين تفاعلوا بشكل كبير مع نجوم الفيلم، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها هذا العمل والتي تظهر أيضًا في تفاعل الجمهور بالسينما.

فيصل العيسى: فيلم شباب البومب لا يتشابه مع المسلسل، وهدينا ثلاث أفكار أفلام قبل أن نصل لفكرة الضب pic.twitter.com/ZWpQsEqTro — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 19, 2024

موعد عرض فيلم شباب البومب في مصر والإمارات

سيتم عرض فيلم “شباب البومب” في جميع الدول العربية خلال الفترة القادمة. انطلقت عروض الفيلم في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثاني من عيد الفطر في جميع دور السينما، ومن المتوقع أن يصل الفيلم قريبًا إلى العديد من الدول في منطقة الخليج والعالم العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، بالإضافة إلى مصر والعراق؛ يُعرض الفيلم في هذه الدول في يوم 25 أبريل الحالي.