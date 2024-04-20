ليلتك سودا لو كنت منهم.. الحكومة تعلن حرمان هذه الفئات من دعم التموين.. شوف نفسك لتكون من ضمنهم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشدة أنه سيتم شطب حاملي البطاقات التموينية فور ثبوت أي حالة تزوير في أي تصريح ضمن تفاصيل البطاقة، أثناء استخدام المواطن لمنصة دعم مصر، بهدف الحصول على الخدمات التموينية عبر الإنترنت، وصدرت الوزارة قرارا بمنع صرف الخبز المدعم والمنتجات التموينية لجماعات معينة من المستفيدين من الدعم عبر البطاقات التموينية، نظراً لتورطهم في بيع الخبز المدعم.

وقف بطاقة التموين

صرحت الوزارة في بيان سابق بأن هناك تصنيفات محظورة من الحصول على المنتجات التموينية والخبز المدعم، بسبب بيع الخبز المدعم في المخابز بموافقة من صاحب المخبز والفرد، مما يتعارض مع القوانين وتفرض عقوبة لترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز البلدية، حيث يتم إصدار تحذير في المرة الأولى لمالكها يفيد بأن ذلك مخالف للقانون وسيتم تطبيق عقوبة، وفي المرة الثانية، يتم فرض العقوبة وإيقاف البطاقة عن الصرف بشكل دائم دون إمكانية إعادة تفعيلها.

الفئات المحرومه من التموين

قد حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المستثناة من الحصول على بطاقات التموين، نظراً لتصنيفها كفئات غير مستحقة لتلك البطاقات، وهؤلاء يشملون: