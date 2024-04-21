مترجمة عربي وبالفيديو … أحداث مسلسل عثمان الحلقة 156 الموسم الخامس الآن على قناة الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق

أحداث مسلسل عثمان الحلقة 156، المؤسس عثمان هو مسلسل درامي تاريخي تركي، يروي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في المواسم الأولى ولا زال حتى الآن الجمهور ينتظر عرض الحلقات الجديدة وخصوصًا بعد الإعلان عن تأجيل عرض الحلقة المنتظرة في إجازة عيد الفطر المبارك، وتدور أحداث المسلسل حول كفاح عثمان بن أرطغرل لتأسيس دولته في ظل الصراعات والتهديدات من الأعداء.

أحداث مسلسل عثمان الحلقة 156

‏تعتبر هذه واحدة من الحلقات التي انتظرها مجموعة كبيرة من المتابعين نظرا لأن الحلقة السابقة كانت مليئة بالأحداث المسيرة، وأحداث الحلقة هي:

يواجه عثمان خطرًا كبيرًا بعد محاولة اغتياله بالسم من قبل كونور.

ينجح عثمان في النجاة من محاولة الاغتيال، ويقوم بالقبض على كونور.

يعرض عثمان على كونور خيارين إما أن يصبح جاسوسًا له داخل قلعة إنطاكية، أو أن يموت.

يوافق كونور على عرض عثمان، ويبدأ في التخطيط لجمع المعلومات من داخل القلعة.

في هذه الأثناء تصل أخبار محاولة اغتيال عثمان إلى بلاط الإمبراطور البيزنطي.

يزداد غضب الإمبراطور من عثمان، ويقرر إرسال جيش كبير لمحاربة بايلك.

يحاول برينسيسا علمشاه تهدئة غضب الإمبراطور، لكن دون جدوى.

في الوقت نفسه، يستمر عثمان في التحضير للحرب ضد البيزنطيين.

يتلقى عثمان مساعدة من أتباعه المخلصين، منهم بامسي وبورلا.

يزداد التوتر بين بايلك والدولة البيزنطية، وتصبح الحرب حتمية.

تفاصيل عرض الحلقة رقم 156

تم عرض الحلقة 156 من مسلسل “قيامة عثمان” في 17 أبريل 2024، وحققت الحلقة نجاحًا كبيرًا، وحصلت على نسب مشاهدة عالية، حيث يتابع الجمهور بشغف أحداث المسلسل، ويتحمسون لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة ويكون موعد عرض الحلقات في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة أو العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.