الجديد شديد|..أكواد جاتا سان اندريس بعد التحديث إبريل 2024 هتخلي شخصيتك قوية

أكواد جاتا سان اندريس بعد التحديث، أكواد جاتا هي عبارة عن سلسلة من الأوامر التي يمكنك إدخالها في لعبة جاتا سان اندريس لتغيير مسار اللعبة وتعديل قواعدها، حيث تُتيح لك هذه الأكواد الحصول على مميزات إضافية وتحكم تام باللعبة، سواء في الصحة والدروع والمال وكذلك السيارات والأسلحة والمظهر، ويتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بهذه اللعبة والحريصين على الاستمتاع بها عن أغلب الأكواد وخصوصًا التي تضاف بعد التحديث حتى يتمكنوا من الاستمتاع باللعبة بدرجة كبيرة.

أكواد جاتا سان اندريس بعد التحديث

‏الأكواد أو الشفرات الموجودة داخل لعبة جاتا هي واحدة من الوسائل التي تجعل اللاعبين يقومون بتطوير اللعبة بشكل سريع أيضًا يمكنهم من القيام بالعديد من المغامرات، ومن أمثلة هذه الأكواد:

HESOYAM: يمنحك صحة كاملة ودرع كامل.

BAGUVIX: يمنحك صحة كاملة.

FULLCLIP: يمنحك ذخيرة كاملة لجميع الأسلحة.

AJBJJZQ: يولد سيارة Bloodring Banger.

PD98765: يولد سيارة Police Predator.

UNGOCHEATER: يولد سيارة Hotring Racer.

LXGIWYL: يمنحك جميع أسلحة المجموعة الأولى.

KJKSZPJ: يمنحك جميع أسلحة المجموعة الثانية.

UZUMYMw: يمنحك جميع أسلحة المجموعة الثالثة.

Anaseonglass: يعمل هذا الكود على زيادة معدل النشاط داخل اللاعب.

Aezakmi: يساعدك على منع الشرطة من مطاردتك.

Slowitdown: هذا الكود يجعل الحياة من حول بطيئة.

Ajlqjyqy: اما عن هذا الكود يساعد على إحداث مشاجرة بين الناس الموجودين حولك باستخدام أزرع الجولف.

Cpktnwt: كود يساعد على فعل تفجير من حولك.

‏لماذا يستخدم اللاعبين أكواد جاتا

‏حرص اللاعبين على استخدام هذه الأكواد للاستمتاع بلعبة فريدة من نوعها لا يمكن الحصول عليها من اللعبة الطبيعية حيث أنه يمكن الحصول على أفضل الأسلحة وأكثرها تطورا بشكل سريع جدًا بمجرد إدخال الكود.