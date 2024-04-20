خليك ف الأصلي وفكك من البرامج الضارة…تحديث واتساب الاخضر الرسمي من جوجل بلاي 2024+طريقة تظبيط الأمان والحماية

تحديث واتساب الأخضر، يعد تطبيق واتساب أحد أشهر وأكثر تطبيقات التواصل استخدامًا على الإطلاق، ولكن مع زيادة رغبة المستخدمين في المزيد من الخصوصية والتحكم، ظهرت بدائل معدلة من هذا التطبيق، أشهرها واتساب الأخضر وهو إصدار معدل من تطبيق واتساب الرسمي ويُقدم العديد من المميزات الإضافية والخصائص المحسنة التي لا تتوفر في التطبيق الأصلي، ولقد لاقي هذا الإصدار منه شهرة كبيرة بين مستخدمي واتساب الذين يسعون إلى تجربة تواصل مع الأصدقاء أكثر تميزًا.

تحديث واتساب الاخضر

يسعي الجميع لتحميل هذا التطبيق المحدث أو المعدل لكي يستمتعوا بمجموعة من المميزات التي لا تتواجد أبدًا في التطبيق الأصلي:

حيث تصبح قادر على إخفاء آخر ظهور لك عن جميع جهات الاتصال أو عن أشخاص محددين.

يمكنك إخفاء علامة جاري الكتابة التي تظهر عند كتابة الرسائل حتى لا يعرف أحد أنك تكتب رسالة له.

يمكنك أيضًا إخفاء علامة جاري التسجيل حتى لا يعرف أحد أنك تُسجل رسالة صوتية له.

تصبح قادر على إخفاء علامة الاستلام حتى لا يعرف المُرسل أنك قد استلمت رسالته.

يمكن منع ظهور علامة الظهور حتى لا يعرف أحد أنك مُتصل بالتطبيق.

من خلال التحديث يمكن تفعيل وضع الطائرة لقطع الاتصال عن الإنترنت داخل التطبيق فقط مع الحفاظ على اتصالك بالإنترنت في باقي التطبيقات.

انت تتمكن بعد التحديث من قفل التطبيق بكلمة مرور أو بصمة الإصبع لحماية خصوصيتك.

كذاك يمكنك تغيير ألوان التطبيق وخطوطه وخلفياته حسب رغبتك.

تحصل علي فرصة لترجمة الرسائل من لغة إلى أخرى.

غلق و إخفاء المحادثات السرية بكلمة مرور.

كذلك يمكنك استعادة الرسائل المحذوفة في حال تم حذفها من قبل المُرسل.

‏انواع WhatsApp الأخضر

‏WhatsApp الأخضر هو واحد من أنواع التطبيقات المحدثة يعمل على كل أنواع الهواتف سواء الاندرويد أو ال iOS و يتوفر منه نسختين نسخة WhatsApp الأخضر العادي الأصلي والنسخ الأخرى خاصة بالأعمال.