بدون ما تلعب.. كيفية الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية 2024 Minecraft Education Edition بكل سهولة

يرغب مختلف الطلاب في السعودية في معرفة كيفية الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية، والتي تحتاجها وزارة التعليم من جميع الطلاب، وتلك الشهادة تم التأكيد على ضرورة إحضارها حتى يثبت الطالب اجتيازه للمهام التي فرضتها الوزارة على جميع الطلاب، والتي تعمل على رفع مستوى الطالب في الإبداع والابتكار، كما تحسن من مستوى الطالب الفكري والعقلي وتنمي قدراته العقلية.

طريقة استخراج شهادة ماين كرافت

من السهل معرفة كيفية الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية، حيث سنقوم بتوضيح الهامة التي سيتم اتباعها والتي تساعد مختلف الطلاب في استخراج الشهادة في أقل وقت ممكن، لذا تعد تلك الخطوات عبارة عن الآتي:

أولى خطوات استخراج شهادة ماين كرافت هي الدخول إلى اللعبة ثم التوجه القائمة الرئيسية.

من خلال القائمة عليك باختيار زر ساعة البرمجة.

بعد ذلك عليك بمراجعة المهام المفروضة عليك من الوزارة حتى تتأكد من إنهائها بأكملها.

ثم اضغط على أيقونة إنهاء.

بشكل تلقائي ستظهر لك أيقونة الحصول على الشهادة ثم قم بالضغط عليها.

ابدء في كتابة الاسم رباعيا.

في النهاية انقر على زر حفظ.

طريقة تثبيت ماين كرافت التعليمية

في حال عدم البدء في إنهاء المهام المتوفرة بداخل لعبة ماين كرافت، بسبب مواجهة صعوبة في التحميل يمكنك متابعة الخطوات التي سنقوم بذكرها لمعرفة كيف تتم عملية تثبيت اللعبة، ولهذا اتبع الآتي: