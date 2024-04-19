القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأفريقية صوب ملعب القاهرة الدولي، حيث يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 20 أبريل 2024. يأمل المارد الأحمر في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب، خاصة بعد تألقه اللافت في ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني على الجانب الآخر، يسعى مازيمبي، الذي أقصى بترو أتلتيكو الأنجولي، لتقديم أداء قوي وتحقيق مفاجأة أمام بطل مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مازيمبي والأهلي

تُذاع جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 حصريًا على قنوات بي إن سبورتس في الشرق الأوسط ويمكن لمحبي كرة القدم المصرية متابعة مباراة مازيمبي والأهلي الحاسمة مباشرة على قناة beIN Sports HD وتأتي المباراة بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري، مما يجعلها مباراة هامة للغاية بالنسبة للفريقين ويتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا في هذه المباراة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحجز مكان له في الدور التالي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

يترقب عشاق كرة القدم العربية والأفريقية المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ولحسن الحظ، أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نقل المباراة على قناتها بي إن سبورتس 6.