موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل 2024 وشروط استحقاق الدعم
أبرز ما يتم البحث عنه بواسطة المواطنين خلال الفترة الحالية هو موعد الدعم السكني شهر أبريل، حيث يعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم التي تقدم إلى الأفراد المحتاجة، وذلك حتى يتم توفير استقرار اقتصادي واجتماعي للفرد داخل المملكة السعودية، والتي تحرص دائما على توفير مسكن ملائم إلى مختلف المواطنين، والجدير بالذكر أن الدعم السكني يقدم فقط إلى فئة محدودة، وهي من توفرت بها شروط الاستحقاق.
موعد تقديم الدعم السكني شهر أبريل
حرصت وزارة الإسكان السعودية على توضيح موعد صرف الدعم السكني شهر أبريل، وأكدت أن هذا الموعد ثابت، حيث تم تحديد موعد له منذ أن تم طرحه للمرة الأولى إلى المواطنين، وأكدت الوزارة أن هذا الموعد يتم تغييره في حال وجود عطلة رسمية، أما غير ذلك فإن الموعد ثابت، لذا جاء موعد إيداع الدعم السكني إلى المواطنين كالآتي:
- يتم إيداع الدعم السكني في البنوك إلى المواطنين في يوم 24 من كل شهر ميلادي.
- موعد صرف الدعم هذا الشهر سيكون في 24 من شهر أبريل، ولن يتم تأخير أو تبكير الموعد في الشهر الحالي، وذلك بسبب عدم مصادفة يوم عطلة.
شروط استحقاق الدعم السكني السعودي 1445
لكي يتمكن المواطن السعودي من استحقاق الدعم السكني والمقدم بواسطة المملكة السعودية الى المواطنين المحتاجين، يجب توفر بعض الشروط الهامة والتي تم توضيحها بواسطة وزارة الإسكان وهي كالآتي:
- يشترط توفر الجنسية السعودية لدى المتقدم مع شرط إقامته المستمرة على أراضي المملكة.
- من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- يشترط عدم الاستفادة من أي برامج دعم مقدمة من المملكة السعودية، وتحديدا برامج الدعم السكني.
- يجب ألا يكون الفرد لديه ممتلكات بقيمة ثمينة أو عقارات مسجلة بإسمه.
- من الضروري إرسال الأوراق المطلوبة، والتي توضح حالة الفرد الاجتماعية الخاصة بالمرأة سواء كانت مطلقة أو أرملة.
- يجب ألا يكون لدى الفرد أي مصدر دخل يحصل عليه بصورة شهرية.