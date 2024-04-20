سيارة العيلة لأحسن عيلة.. اليكم امكانيات سيارة Xiaomi SU7 الجديدة.. مواصفات عالمية!!

تعلن شركة شاومي العملاقة في مجال صناعة الأجهزة الذكية الصينية عن دخولها لصناعة السيارات الكهربائية بموديلها الأول، Xiaomi SU7 الفاخرة، والتي تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز خمس شركات عالميًا في مجال صناعة السيارات، وقد أعلنت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وصناعة الهواتف الذكية عن نجاح كبير لأول سيارة سيدان لها، SU7، حيث تلقت أكثر من 88,898 طلب حجز في غضون 24 ساعة من إطلاق الحجز.

مواصفات السيارة

تتسلح سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية الجديدة بتكنولوجيا حديثة في قمتها القيادة الذاتية، حيث تمتزج السيارة بثلاث تقنيات أساسية تحقق تجربة قيادة استثنائية، تتمثل هذه التقنيات في نموذج الرسم الأساسي للطرق، وتقنية السيارة الكهربائية التكيفية، وتكنولوجيا شبكة الاحتلال فائقة الدقة، مما يوفر رحلة فريدة من نوعها للسائق والركاب، وتتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة، بما في ذلك الأزرق المائي والأخضر الزيتوني والرمادي.

تتميز سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد، وتبرز بأبعادها الرائعة، حيث يبلغ طولها 4997 ملم، وعرضها 1963 ملم، وارتفاعها 1455 ملم، وتصل قاعدة العجلات إلى 3000 ملم، بينما يصل وزنها الفارغ إلى 1980 كجم ولإضفاء المزيد من الراحة والاستقرار، تأتي السيارة مجهزة بتعليق هوائي متكيف.

بعض المواصفات الاخري

يتسع الطراز الأصلي SU7 للقيادة لمسافة تصل إلى 668 كيلومترًا في كلِّ رحلة شحن واحدة، وتتمتع السيارة بقدرة تسارع رائعة، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في زمن قدره 5.28 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة، تقدم سيارة Xiaomi الجديدة بنسختين، ويتميز الطراز الأول “SU7” بمحرك خلفي يولد قوة تصل إلى 229 حصانًا، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.