تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 وتابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 156 بجودة HD

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024، التي تعد من أشهر القنوات الفضائية التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من محبي الدراما التركية التي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024…..

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

حيث تعد قناة الفجر الجزائرية من أكثر القنوات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعدما انفردت القناة بعرض مجموعة كبيرة من الأعمال التركية كان أبرزها مسلسل قيامة عثمان الذي أصبح حديث الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أحداثه الشيقة وعرضه للكثير من الأحداث التي وقعت وقت تولي عثمان حكم الدولة العثمانية من بعد وفاة والده ارطغرل، وإليكم تردد القناة ….

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكنكم أيضاً الإستمتاع بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: HD .

التشفير: مجاني.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يهتم عدد كبير من محبي ومتابعي المسلسل التاريخي قيامة عثمان بالتعرف على مواعيد عرضه على قناة الفجر الجزائرية والذي يعرض في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.