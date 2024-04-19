حملها الآن”رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق …. منصة مظلتي

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق، التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من المواطنين، حيث أكد وزير العمل العراقي خلال حوار له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وأشارت الوزارة إلى أن المواطنين يمكنهم الإستعلام عن الكشوفات من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة ، وإليكم الخطوات….

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن أنه تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، وذلك حتى يتمكن المواطنون من الإطلاع على الكشوفات والحصول على الدعم الكافي لشراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية خاصة وسط الأزمة الراهنة وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

اختر الوجبة المراد تحميلها .

بعد ذلك اضغط على أيقونة “تحميل”.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم قم بالبحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المُحملة.

في حالة عدم العثور على اسم المستفيد يجب الإطلاع على الكشوفات الأخرى.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية

وأكدت وزارة العمل العراقية على عدة شروط يجب أن تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعي، وهي: