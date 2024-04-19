LINK  نتائج الثالث المتوسط دور اول في العراق 2024 عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط دور اول من أكثر النتائج التي أثارت جدلاً كبيرًا بين ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حيث إن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة، لكن في الوقت الحالي فإن امتحانات هذه المرحلة مازالت ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ بعدها عمليات فحص وتدقيق أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب، لتتمكن من الإطلاع على النتيجة إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية.

استعلام نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور أول، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه لموقع نتائجنا الإلكتروني.

بعدها يتم الذهاب للصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار المرحلة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المحافظة بعد ذلك.

ليتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

عرض نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024

وأطلقت وزارة التربية العراقية موقعها الرسمي لكي يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بكل طالب وطالبة في كافة المحافظات العراقية، حتى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة لجميع الطلاب الراغبين في الحصول على أعلى الدرجات عقب القيام بالدخول إلى الامتحانات والقيام بتصحيح ومراجعة جميع أوراق الامتحانات بطريقة واضحة وصحيحة ليتم العمل على عرضها.