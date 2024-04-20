ممكن تكون منهم..حقيقة تحديد فئات معفاة من دفع فاتورة الكهرباء في القانون 2024 ألحق علشان تقدم الورق

يسعى سكان المحافظات للتعرف على حقيقة تحديد فئات معفية من دفع فاتورة الكهرباء ومعرفة طرق دفع الفاتورة الخاصة بالاستهلاك الكهربائي بعد التحقق من المبلغ المطلوب سداده، وقد أتاحت الشركة القابضة للكهرباء في مصر مجموعة متنوعة من الطرق الإلكترونية لجعل عملية الدفع أكثر سهولة للمشتركين باستخدام العدادات العادية.

فئات معفية من دفع فاتورة الكهرباء

بموجب القرار الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم إعفاء الفئات التالية من مسؤولية دفع فواتير الكهرباء:

الأسر ذات الدخل المحدود الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 600 جنيه مصري، شريطة عدم وجود مديونيات سابقة.

الأرامل والمطلقات يتم إعفاؤهم من الفواتير بشرط عدم وجود ديون متراكمة وامتلاك بطاقة تثبت حالتهم الاجتماعية.

الأشخاص ذوي الإعاقة يعفون من الدفع عند تقديم شهادة إعاقة صالحة.

المرضى المزمنون يعفى المرضى الذين يعانون من أمراض مثل الكلى والسرطان وأمراض القلب بناءًا على تقرير طبي موثق.

دور العبادة تعفى شرط تسجيلها لدى وزارة الأوقاف.

المؤسسات الخيرية تعفى إذا كانت مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية سداد قيمة فاتورة الكهرباء

يمكن سداد فواتير الكهرباء إلكترونياً باستخدام الرمز الموجود على الإيصال، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg، حيث يتيح الموقع خدمات الاستعلام ودفع فواتير شركات التوزيع المختلفة.

كما يمكن الدفع نقداً في مختلف نقاط التحصيل المتاحة مثل مكاتب البريد وشبكات الدفع الأخرى مثل مصاري، Bee، أمان، وغيرها، بالإضافة إلى شبكة فوري التي تضم أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل موزعة على جميع المحافظات.