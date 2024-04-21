اللعبة بقت ممتعة|..تحديث سان اندرياس للجوال الجديد إبريل 2024+طريقة ضبط إعدادت اللعبة هتخليك تنفذ مهمات GTA San Andrias الجديدة

تحديث سان اندرياس للجوال الجديد الذي ينتظره العديد من محبي لعبة جاتا سان، حيث شمل التحديث الجديد على تجديد بالشخصيات بالإضافة إلى التصميمات الموجودة في اللعبة وأيضًا هناك تعديل للأزياء وحرصت شركة روكستار على إضافة التعديلات التي يرغب محبي اللعبة في إيجادها مثل إضافة أسلحة جديدة، كما يوجد العديد من الشاحنات المختلفة النوع في التحديث الجديد.

تحديث سان اندرياس للجوال الجديد

سهلت شركة روكستار طريقة الحصول على لعبة سان اندرياس، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكن لأصحاب هواتف الأندرويد من خلال جوجل بلاي تنزيل لعبة جاتا سان انَدرياس .

كما يمكن التنزيل المباشر عبر موقع apk عن طريق الضغط على تحميل جاتا سان اندَرياس .

أصحاب هواتف الآيفون يمكنهم تنزيل اللعبة من خلال ابل ستور عبر النقر على تحميل جاتا سان اندَرياس .

لعبة جاتا سان اندَرياس GTA San Andreas

حصدت اللعبة شهرة كبيرة في عالم الألعاب حيث أنها عبارة عن أكشن ومغامرات، ويمكن للاعبين تحقيق الكثير من الجوائز عن طريق أداء مهام مختلفة في اللعبة، وتكون تفاصيل اللعبة كما يلي: