“قوي وفعال من أول استعمال” ماسك القهوة السحري لتفتيح الوجه مكوناته بسيطة ونتائجه عجيبة!

تسعى الكثير من السيدات والفتيات للحصول على بشرة فاتحة ونضرة، مما أدى إلى بحث العديد لأفضل المكونات التي تساعد على الحصول على أفضل النتائج منها، أثبتت الدراسات أن القهوة من أكثر المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة مع إعطاء ملمس ناعم للبشرة، والتخلص من السموم التي توجد بها، لذلك جئنا إليكم بأفضل ماسك القهوة لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.

ماسك القهوة لتفتيح الوجه

تتميز القهوة باحتوائها على الكثير من الخصائص التي تساعد على تفتيح البشرة، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نضع ملعقتين من القهوة مع ملعقة من العسل في وعاء، نقلب المكونات، لكي نحصل على عجينة متجانسة، ثم نضعها على الوجه لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر، ثم نجففها بمنشفة ناعمة.

استخدمي تلك الوصفة مرة أسبوعيا.

ماسك القهوة واللبن

إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة نضرة وناعمة وبيضاء، يعني أن ماسك القهوة واللبن من أكثر الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة في وقت قصير، للتعرف على كيفية تحضير، تابع فيما يلي:

نحضر وعاء، نضيف إليه ملعقة من القهوة مع ملعقة ونصف من الحليب.

نخلط جميع المكونات جيدا، ثم نضعها على الوجه لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة مع تدليكها.

نطبق تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك القهوة وماء الورد لحب الشباب

يعتبر ماسك القهوة وماء الورد من أكثر الخلطات التي تساعد على التخلص بشكل نهائي من حب الشباب، كما يساعد على علاج التهابات مع التخلص من الأوساخ، الحماية من الجذور واضرار البيئة، توحيد لون البشرة، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

نخلط كوب بن مع ملعقتين من ماء الورد، ندلك به الوجه بحركات دائرية، يترك لمدة ثلث ساعة.

نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

ماسك الزبادي والقهوة

يعتبر من الماسكات المتميزة التي تساعد على تفتيح البشرة مع التخلص من غمقان البشرة وتقليل حب الشباب مع التخلص من خلايا الجلد الميتة، معالجة جفاف البشرة، يتضمن على مضادات للأكسدة، يساعد على توحيد البشرة، تابعي فيما للتعرف على المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

ملعقة من البن.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير: