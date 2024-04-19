“حصريًا بأقوي إشارة وشبكة يا جماعة” أحدث ترددات قنوات النايل سات لعام 2024

إذا تحدثنا عن أكثر الأقمار الصناعية التي عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، سنجد أن نايل سات هو أشهرهم، لأنه يقوم ببث مجموعة كبيرة من القنوات، يتابعه إعداد كبيرة من الأشخاص على مستوى العالم، تتميز بنقلها للبث بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، لذلك سنقدم لكم اليوم أحدث ترددات النايل سات 2024 مع معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية وغيرها من القنوات.

أحدث ترددات النايل سات 2024

محركات البحث مليئة عن أحدث تردد النايل سات لهذا العام، لذلك يكون أغلب قنوات تابعة للنايل سات، للتعرف على ترددات، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12054 27500 عمودي 6/5 نايل سات 12341 27500 أفقي 4/3 نايل سات 11758 27500 عمودي 6/5 نايل سات 11317 27500 عمودي 4/3 نايل سات 11938 27500 عمودي 4/3

أقوي تردد النايل سات

سنقدم لكم أفضل تردد للنايل سات من خلال فيما يلي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب 12341 عمودي 27500 12341 أفقي 27500 12054 عمودي 27500 11317 أفقي 27500

تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

تعد مجموعة قنوات أون تايم من أكثر القنوات المشهورة، المميز بها يوجد عليها نسبة مشاهدة كبيرة، يعتبر أكثر المشاهدين هم الذين يهتمون بمتابعة أحداث الرياضة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة النيل المصرية على النايل سات 2024

تعتبر قنوات النيل المصري من أقدم القنوات الفضائية في مصر وأكثر شعبية، تتيح محتوى يلائم للمشاهدة العائلية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: نايل دراما.

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد الآخر:

القمر الصناعي: النايل سات.

اسم القناة: نايل لايف.

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: رأسي.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على النايل سات

قنوات ابو ظبي من أكثر القنوات التي تحظى بمكانة عالية، يمكنك تثبيتها بكل سهولة، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي: