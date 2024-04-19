زي الجاهزة بالظبط.. طريقة عمل البسبوسة في البيت الطريقة الأصلية بالتفصيل

كيفية صنع البسبوسة بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ، إذا كنت ترغب في تحضير حلوى شهية وسهلة التحضير، فإن البسبوسة هي الاختيار المناسب إليك طريقتان مختلفتان لتحضير هذه الحلوى الشهية بسهولة وبخطوات بسيطة.

طريقة تحضير البسبوسة العادية

وهناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها عمل صنية بسبوسة زي المحلات واحلى :-

مكونات البسبوسة:

2 كوب من السميد.

1 كوب ونصف من السكر.

1/2 كوب من جوز الهند.

1/2 كوب من الزبدة المذابة.

1 كوب من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

حبات لوز مقطعة للتزيين.

طريقة التحضير:

في البداية قومي بتسخين الفرن إلى 200 درجة مئوية، ثم قومي في وعاء كبير بخلط السميد مع السكر، جوز الهند، والزبدة المذابة، ثم قومي بإضافة الزبادي واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات، اسكب الخليط في صينية وافرده بشكل متساوي، وباستخدام سكين، قطّع الخليط إلى مربعات أو أشكال مستطيلة، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تتحمّر البسبوسة.

خطوات تحضير القطر

كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ومن أجل عمل القطر قومي في قدر على نار متوسطة، أذيب السكر في الماء مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط شفافًا، ثم قومي بإضافة عصير الليمون وماء الزهر، واترك المزيج يغلي لمدة دقيقة، ومن ثم اترك الشراب يبرد قبل سكبه فوق البسبوسة بعد خروجها من الفرن.

طريقة تحضير البسبوسة بالسميد

المكونات:

2 كوب من السميد الناعم.

1 كوب من السكر.

3 أكواب من الحليب.

1/2 كوب من الزبدة المذابة.

1 كوب من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

خطوات التحضير

في البداية قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك قومي بادهن صينية فرن بزبدة بشكل خفيف ورش السميد بالتساوي في الصينية، ومن خلال وعاء كبير قم بمزج الزبادي مع السكر حتى يذوب السكر تمامًا وتتجانس المكونات، ثم قم بإضافة السميد والحليب ومسحوق الخبز إلى الوعاء، واخلط بلطف حتى تتمازج المكونات جيدًا.

بعد ذلك قم بإضافة الزبدة المذابة إلى الخليط وواصل الخلط حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة، ويعد ذلك قم بترك العجينة لترتاح لبضع دقائق لتتماسك، قم قومي بصب العجينة في الصينية المحضرة وامتدادها بشكل متساوي

ضع الصينية في الفرن المُحمى مسبقًا واترك البسبوسة تخبز لمدة تتراوح بين 35 إلى 40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومشربة بالشراب، وبعد الانتهاء، اخرج الصينية من الفرن واترك البسبوسة تبرد قليلاً قبل قطعها وتقديمها للتمتع بمذاقها الشهي، وبعد تحضير البسبوسة، قدمها مع الشراب واستمتع بمذاقها اللذيذ والمنعش