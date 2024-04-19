“Al Rasheed TV HD بدون تشويش” تردد قناة الرشيد علي نايل سات

تردد قناة الرشيد الجديد يبث التردد على التردد 12360، واتجاه الاستقطاب هو أفقي، ومعدل الترميز هو 27500 تُعتبر قناة الرشيد الإخبارية من بين أكثر القنوات الشهيرة والمعروفة بتقديمها محتوى متميز وراقي تقدم القناة برامج إخبارية وأحداث حصرية بجودة عالية وتغطي مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى البرامج الترفيهية والثقافية يمكنك الاستقبال على قمري نايل سات وعرب سات، وتمتاز القناة بالمصداقية والشفافية في نقل الأخبار بجودة عالية.

تردد قناة الرشيد الجديد

تعتبر قناة الرشيد الإخبارية من القنوات الرائدة والمميزة في عالم البث التلفزيوني وقد عملت إدارتها بجد على تحسين جودتها وعرض محتواها بدون انقطاع وبشكل شفاف وموثوق به، دون فرض رسوم أو اشتراكات.

تردد قناة الرشيد الجديد علي قمر نايل سات

التردد: 12360.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معلومات عن تردد قناة الرشيد الإخبارية

يعد التردد بمثابة البصمة المخصصة بالقناة، لذا فإنه يصعب الحصول على قناة معينة دون التوصل إلى ترددها الصحيح، وقناة الرشيد من أفضَل القنوات التي من الممكن أن يبحث الشخص عن ترددها، لذا كان حري بنا أن يكون لنا السبق في طرح تردد قناة الرشيد على النايل سات 2024، وإلا أن ذلك بعد أن نتناول العديد من المعلومات التي تدور بخصوص تلك القناة.

برامج قناة الرشيد الإخبارية

قناة الرشيد من القنوات المتعددة التي لا تتداع في شعور المشاهد بالملل، كونها تقدم باقة من أفضل البرامج على الإطلاق، حيث جاءت برامجها على ذلك الحوالي:

برنامج: جو كاش.

برنامج: وليمة العفن.

برنامج: الساعة الماضية.

برنامج: هلا الخميس.

برنامج: دكتور جيد.

برنامج: اللؤلؤة.

برنامج: خطأ فطن.

برنامج: المرأى الختامي.

برنامج: أخطائي.

برنامج: الموضوع.

برنامج: أبيض وأسود.

برنامج: قاعة الأخبار.

برنامج: اليوم الجديد.

برنامج: الحوار الرياضي.

برنامج: المرأى الأخير.

برنامج: الثامنة.

برنامج: نيوز رووم.

برنامج: ويا أبو ياسين.

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