“محتوى إسلامي هادف لأطفالك” إليكم تردد قنوات الأطفال الإسلامية 2024

كثير من العائلات يرغبون في تربية صغارهم على التربية الإسلامية منذ الصغر، نظرا لأن جميع ما يتعرض له الطفل، يتأثر به، لذلك تبحث العديد من الأمهات والآباء عن أفضل القنوات الفضائية التي تعرض محتوى ملائم لأعمار الأطفال بدون موسيقى مع تعليمهم أصول الدين الإسلامي بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقة تلائم عمر الصغير، لذلك أصبحت محركات البحث مليئة عن تردد القنوات إسلامية، لأننا نرغب في توفير كل ما هو أفضل لكم، وفرنا لكم تردد قنوات الأطفال الإسلامية لعام 2024 مثل قناة طيور الجنة.

تردد قنوات الأطفال الإسلامية 2024

تعتبر القنوات الأطفال الإسلامية هي الأفضل لتربية أجيال على الأسس الدينية والأخلاق الحميدة، خاصة في هذا المجتمع الذي يتنوع به الثقافات والتحديات التربوية، مما دفع العديد من الآباء والأمهات إلى البحث عن تردد قنوات تلائم أطفالهم وتقدم محتوى ديني، سنقدم لكم تردد أفضل القنوات الدينية للصغار من خلال فيما يلي:

قناة ميكي كيدز:

التردد: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة مودي كيدز للأطفال:

التردد: 11603.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح: ¾.

قناة بيبي كيدز:

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح: ⅚.

قناة الجزيرة للأطفال:

التردد: 12227.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة سنا للأطفال:

التردد: 11315.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 27500.

قناة بطوط كيدز:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة كراميش:

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة براعم النايل سات:

تردد: 10930.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة براعم سهيل سات:

تردد: 11104.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة سمسم الجديدة:

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة أجيال للأطفال: