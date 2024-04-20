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إم جي وبالسعر ده🤗…سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس//الفرصة الآن لاقتناء سيارة حديثة بإمكانيات روعة
سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس التي جمعت بين العديد من المواصفات المميزة من الكفاءة وأيضًا الأناقة، حيث أن السيارة صممت بأحدث التقنيات التى تجعلها مناسبة للعديد من الاستخدامات حيث يمكن استخدامها أما سيارة رياضية أو سيارة عائلية بالإضافة إلى أن التصميم الداخلي والخارجي لها يكون أنيق وجذاب، كما أن سعر السيارة يكون حوالي 29 ألف دولار أمريكي.
سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس
تعددت المواصفات التي تمتلكها سيارة MG RX5 بلس بالإضافة إلى أن السعر مناسب لمواصفات السيارة، ويكون السعر والمواصفات كما يلي:
- محرك السيارة يكون 1.5 لتر وقدرته تكون 171 حتى 275 حصان بحد أقصى حوالي 5600.
- الحد الأقصى في السيارة للعزم الموجود يكون 275 نيوتن.متر.
- القدرة للسيارة تكون ما بين 2000 إلى 4000.
- ناقل الحركة في السيارة يكون حوالي 7 سرعات.
- تصل السيارة إلى أقصى سرعة وهي 190 كم/ ساعة.
مميزات سيارة MG RX5 بلس
امتلكت سيارة MG RX5 بلس العديد من المميزات التي تجعلها الاختيار الأول لمحبي السيارات، وتكون هذه المميزات كالتالي:
- المكيف: يكون مزدوج في الأمام والخلف.
- المقاعد: تكون مريحة ويمكن أن تتسع ل 7 أشخاص.
- التخزين: هناك اتساع في السيارة يعمل على توفير مساحة تخزينية كبيرة تكون حوالي 1639 لتر.
- ناقل الحركة: يوجد به مقبض مصمم بطريقة رائعة بالإضافة إلى قمرة قيادة افتراضية حوالي 12.3 تمنح السائق تجربة مميز.
- الشاشة: تكون باللمس وهي عبارة عن 14.1 بوصة.
- توفر البلوتوث.
- أنظمة السيارة عبارة عن ( التحذير من النقطة العمياء/ الاصطدام الأمامي/ الحماية من السرقة/ التحكم في السرعة/ المسار/ التنبيه للحركة الخلفية/ الكبح التلقائي).