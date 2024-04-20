إم جي وبالسعر ده🤗…سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس//الفرصة الآن لاقتناء سيارة حديثة بإمكانيات روعة

سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس التي جمعت بين العديد من المواصفات المميزة من الكفاءة وأيضًا الأناقة، حيث أن السيارة صممت بأحدث التقنيات التى تجعلها مناسبة للعديد من الاستخدامات حيث يمكن استخدامها أما سيارة رياضية أو سيارة عائلية بالإضافة إلى أن التصميم الداخلي والخارجي لها يكون أنيق وجذاب، كما أن سعر السيارة يكون حوالي 29 ألف دولار أمريكي.

سعر ومواصفات سيارة MG RX5 بلس

تعددت المواصفات التي تمتلكها سيارة MG RX5 بلس بالإضافة إلى أن السعر مناسب لمواصفات السيارة، ويكون السعر والمواصفات كما يلي:

محرك السيارة يكون 1.5 لتر وقدرته تكون 171 حتى 275 حصان بحد أقصى حوالي 5600.

الحد الأقصى في السيارة للعزم الموجود يكون 275 نيوتن.متر.

القدرة للسيارة تكون ما بين 2000 إلى 4000.

ناقل الحركة في السيارة يكون حوالي 7 سرعات.

تصل السيارة إلى أقصى سرعة وهي 190 كم/ ساعة.

مميزات سيارة MG RX5 بلس

امتلكت سيارة MG RX5 بلس العديد من المميزات التي تجعلها الاختيار الأول لمحبي السيارات، وتكون هذه المميزات كالتالي: