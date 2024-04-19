تكنولوجيا
أكواد استرداد فري فاير “مجانية متجددة يوميًا” 2024 Free Fire Codes وأحصل على مجوهرات وسكنات مجانية
أكواد استرداد فري فاير
تعتبر لعبة Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شهرة في عالم الألعاب عبر الإنترنت، حيث يتنافس اللاعبون من مختلف أنحاء العالم في معارك مثيرة ومليئة بالحركة، ومن أجل تحفيز اللاعبين ومكافأتهم على تفانيهم ومهاراتهم في اللعبة، حيث تقدم لعبة فري فاير Free Fire بشكل دوري أكواد استرداد تتيح للاعبين الحصول على مكافآت قيمة داخل اللعبة، ولكن لا يعلم الكثيرون كيفية استرداد هذه الأكواد بشكل صحيح. في هذا المقال عبر موقعنا البديل، سنقدم لكم كيفية استرداد أكواد Free Fire بطريقة سهلة وسلسة.
أكواد استرداد فري فاير
- استرداد الرمز لـ Shirou Bobblehead ، حقيبة ظهر Mr Shark ، Kelly Bobblehead ، Spikey Spine Surfboard الكود: FFESPORTS3MU
- استرداد الرمز لقسيمة Diamond Royale الكود: FFICDCTSL5FT
- استرداد الرمز لمظلة صيد الرأس الكود: ZH6CDBXFDSPN
- استرداد رمز لصندوق نهب سلاح حيواني الكود: FFBCT7P7N2P2
- استرداد رمز لصندوق نهب سلاح Cosmic Bounty Hunter الكود: FFBCLY4LNC4B
- استرداد رمز لصندوق نهب سلاح الثورة المخرب الكود: FFBCC4QWKLL9
- استرداد رمز لصندوق نهب سلاح تمرد ومقاتل العدالة الكود: FFBCEGMPC3HZ
- استرداد الرمز لـ 4x MP40 – صندوق نهب سلاح المهرج المخادع الكود: 9GJT66GNDCLN
- صندوق نهب سلاح أكاديمية المتمردين 1x الكود: 5G9GCY97UUD4
- استرداد الرمز مقابل Free Fire Diamond الكود: FF6M1L8SQAUY
شحن جواهر فري فاير 2024 عبر ID طريقة مجانية موقع شوب تو جيم Shop2game بالمجاني
خطوات وطريقة استرداد أكواد Free Fire
- انتقل إلى الموقع الرسمي للعبة
- قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك عبر Facebook أو Google أو VK أو Apple ID أو Huawei ID أو Twitter.
- أدخل أو الصق رمز الاسترداد في الحقل المخصص وانقر على زر “تأكيد” للمتابعة. سيظهر مربع حوار على الشاشة
- لتأكيد الاسترداد. انقر على خيار “موافق”.
- قم بجمع المكافآت المحددة من خلال قسم البريد داخل اللعبة.