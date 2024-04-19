أكواد استرداد فري فاير “مجانية متجددة يوميًا” 2024 Free Fire Codes وأحصل على مجوهرات وسكنات مجانية

تعتبر لعبة Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شهرة في عالم الألعاب عبر الإنترنت، حيث يتنافس اللاعبون من مختلف أنحاء العالم في معارك مثيرة ومليئة بالحركة، ومن أجل تحفيز اللاعبين ومكافأتهم على تفانيهم ومهاراتهم في اللعبة، حيث تقدم لعبة فري فاير Free Fire بشكل دوري أكواد استرداد تتيح للاعبين الحصول على مكافآت قيمة داخل اللعبة، ولكن لا يعلم الكثيرون كيفية استرداد هذه الأكواد بشكل صحيح. في هذا المقال عبر موقعنا البديل، سنقدم لكم كيفية استرداد أكواد Free Fire بطريقة سهلة وسلسة.

أكواد استرداد فري فاير

استرداد الرمز لـ Shirou Bobblehead ، حقيبة ظهر Mr Shark ، Kelly Bobblehead ، Spikey Spine Surfboard الكود: FFESPORTS3MU

استرداد الرمز لقسيمة Diamond Royale الكود: FFICDCTSL5FT

استرداد الرمز لمظلة صيد الرأس الكود: ZH6CDBXFDSPN

استرداد رمز لصندوق نهب سلاح حيواني الكود: FFBCT7P7N2P2

استرداد رمز لصندوق نهب سلاح Cosmic Bounty Hunter الكود: FFBCLY4LNC4B

استرداد رمز لصندوق نهب سلاح الثورة المخرب الكود: FFBCC4QWKLL9

استرداد رمز لصندوق نهب سلاح تمرد ومقاتل العدالة الكود: FFBCEGMPC3HZ

استرداد الرمز لـ 4x MP40 – صندوق نهب سلاح المهرج المخادع الكود: 9GJT66GNDCLN

صندوق نهب سلاح أكاديمية المتمردين 1x الكود: 5G9GCY97UUD4

استرداد الرمز مقابل Free Fire Diamond الكود: FF6M1L8SQAUY

خطوات وطريقة استرداد أكواد Free Fire