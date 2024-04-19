“هتقبض بزيادة 15%!!”.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة لجميع المستفيدين ورابط الاستعلام عن المعاش

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، الملايين من المواطنين يبحثون عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة وخاصة محدودي الدخل، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2024 لجميع المستفيدين خلال أيام من الآن بعد اضافة 15% زيادة على قيمتها، ويمكنك الاستعلام عن قيمة المعاشات عبر زيارة موقع التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في الاول من الشهر المقبل كالمعتاد لكل المستفيدين بعد تطبيق الزيادة الاخيرة التي أمر بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاشهر الماضية، على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام متواصلة تنتهي يوم 6 مايو 2024.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024

يمكنك زيارة رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024 عبر شبكة الانترنت وادخال جميع البيانات المطلوبة لمعرفة التفاصيل، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024.

اختر أيقونة صاحب معاش، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

قم بادخال الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة له، ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

سوف يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مايو 2024، من خلال التوجه إلى عدة أماكن أتاحتها لهم وزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت كالتالي:

– ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

– منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

– المحافظ الإلكترونية.

شروط استحقاق المعاش