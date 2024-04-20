هتاخد شقة قسط…حقيقة طرح شقق لمحدودي الدخل هذا الشهر إبريل 2024 بمقدم 25 ألف وقسط مرييح

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلن عن إطلاق وحدات سكنية جديدة وذلك ضمن مبادرة الرئاسة المعروفة بسكن لكل المصريين والتي تستهدف فئات ذوي الدخل المحدود هذه الأخبار تشير إلى أن هذه الوحدات متاحة للتقديم خلال الفترة الزمنية الراهنة ومن خلال السطور القادمة نوضح حقيقة طرح شقق لمحدودي الدخل هذا الشهر فتابعونا.

حقيقة طرح شقق لمحدودي الدخل هذا الشهر

نفت مي عبدالحميد الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشائعات التي تم تناقلها مؤخرًا حول إطلاق وحدات سكنية جديدة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن أي وحدات للحجز في الوقت الراهن وأشارت إلى أن الصندوق لا يخطط لإصدار أي إعلانات جديدة في الفترة الحالية.

طرح وحدات جديدة

تناقلت مواقع إلكترونية مصرية أنباء عن إعلان وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي عن توافر وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في بعض المحافظات وقد نوهت مي عبدالحميد المواطنين في بيان رسمي على أخذ الحذر مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة سواء كان ذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، مراكز خدمة العملاء، أو الخط الساخن المخصص للاستفسارات.

وللحصول على المعلومات الحديثة والتحديثات يمكن للمستخدمين الاستفادة من البوابات الإلكترونية للصندوق المتاحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة العملاء، أو زيارة أحد مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المدن ومديريات الإسكان للمساعدة.