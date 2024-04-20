مجلس الوزراء.. موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024 للقطاع العام والخاص

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024، يبحث الكثير من المواطنين بكثرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد تطبيق إجازة عيد تحرير سيناء، وهل يتم ترحيل موعد الإجازة أم يحصل المواطنين على الإجازة في موعدها الرسمية، كشف مجلس الوزراء الساعات الأخيرة عن إجازة عيد تحرير سيناء والفئات المشمولة منها وهل يحق لصاحب العمل في القطاع عدم منح العامل حقه من الإجازة، وهذا من الأسئلة الشائعة وأكثر المواضيع بحثاً على جوجل، واليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024 ترقبوا معنا.

موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2024

وفقاً قانون العمل لسنة 2003 المادة رقم 12 وضمن القرارات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء للمادة 29 لسنة 2024 أن الخميس الموافق 25 من أبريل الجاري 2024 عطلة رسمية مدفوع الأجر للعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس بمناسبة عيد تحرير سيناء، وحسب تصريحات الكتاب الدوري أن يجوز لصاحب العمل بشركات القطاع الخاص عدم منح العامل عطلة حسب ظروف العمل الطارئة ويجب عليه تعويض العامل في تلك الحالة بإضافة اجر يوم على أجر اليوم الذي يقضي العامل دون الحصول على إجازة ومن لم يطبق ذلك من شركات القطاع الخاص سوف تقع عليه غرامة ومساءلة قانوية حرصاً على حقوق العامل.

الإجازات المتبقية في 2024

باقي عدة إجازات رسمية في سنة 2024 يحصل على العالمين في الدولة والطلاب والتي تأتي على النحو التالي:.