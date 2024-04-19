انخفاض أسعار الخبز السياحي الجديدة بنسبة 45% ,, أعرف التفاصيل الآن

خفض أسعار الخبز السياحي خطوة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، هذا وقد أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن قرار هام يهم المواطنين في مصر، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الشعبة العامة للمخابز بخصوص خفض أسعار الخبز السياحي ابتداءً من الأحد المقبل ومن خلال تلك التقرير نوضح إليكم الأسعار الرسمية الجديدة لأسعار الخبز السياحي.

أسعار الخبز السياحي الجديدة

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار التي تعاني منها البلاد، وفقًا للبيان الصادر صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، فإن نسبة الخفض تتراوح بين 30% إلى 45%، وذلك لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع من أنواع الخبز السياحي، وبموجب هذا القرار، من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا، حيث ستصبح أسعار الخبز السياحي كما يلي:

الأسعار الجديدة

سجل سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا سيكون نحو 150 قرشًا، بعد أن وصل سعره إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

سجل سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا سيبلغ حوالي 75 قرشًا.

سجل سعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا سيكون نحو 50 قرشًا.

سجل سعر رغيف خبز أفرنجي (الفينو) وزن 50 جرامًا سيكون حوالي 150 قرشًا.

سجل سعر رغيف خبز أفرنجي (الفينو) وزن 35 جرامًا سيكون حوالي 100 قرش.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبهذا الإعلان عن خفض أسعار الخبز السياحي، تأتي الحكومة والقطاع التجاري لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط المالي عنهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.