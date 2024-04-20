مظلتي ... استعلم الآن عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وحمل الكشوفات pdf

أطلقت وزارة العمل العراقية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي طال انتظارها من جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث توجه هذه الوجبات للفئات الأشد احتياجًا في العراق، وذلك مساعدة لهم على الظروف المعيشة لما تمر به البلاد من تراجع في الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار الشديد.

ومن أجل أهمية الأمر لدى الكثير من المشملين بالرعاية نبين لكم عبر موقع البديل الإخباري أخر أخبار الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية وطريقة الاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة والجديدة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

توضع وزارة العمل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على مجموعة من المعايير لكي تحقق هدف الوزارة من الوجبات التي تقدمها للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، لذلك تقوم بعمل مراجعة لجميع الأسماء قبل إعلانها على موقع وزارة العمل أو المنصات التابعة له، ومن خلال الأسطر التالية نبين هذه الشروط وطريقة الاستعلام عن المشمولين بالوجبة.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

لكي يستحق المواطن في العراق الحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية لابد أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة العمل، والتي من أهمها التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المستفيد من الرعاية مقيمًا في العراق بشكل دائم.

لم يحصل على أي دعم من الحكومة سواء صحي أو نحوه.

لا يمتلك المستفيد أصول ذات قيمة عالية.

ليس موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص ويتقاضى مرتبًا شهريًا.

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال موقع منصة مظلتي وذلك باتباع الخطوات التالية: