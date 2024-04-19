“ثبتها الان” تردد قناة الرشيد الجديد 2024 Al Rashed TV

تعد قناة الرشيد واحدة من أشهر القنوات العراقية لذلك يبحث الكثير عن تردد قناة الرشيد الجديد Al Rashed TV علي النايل سات او العرب سات تعد قناة ارشيد التى تبث المحتوى المختلف والمميز من البرامج مثل الاخبارية والاجتماعية والترفيهية ذلك بالاضافة الى المسلسلات العراقية والعربية لذلك نقدم لكم تردد قناة الرشيد الجديد على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الرشيد الجديد علي قمر نايل سات

التردد: 12360.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة ضبط تردد قناة الرشيد

تعمل قناة الرشيد علي تحديث مستواها بشكل مستمر وتعمل علي نقل محتواها بشكل مميز حيث نالت علي إعجاب الملايين من المشاهدين، والتحديث لقناة وكيفية ضبطها هذا سوف نتعرف عليه في الآتي:

الضغط على زر”موافق” في جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية.

الضغط على رمز “الاختيارات” الموجود في القائمة.

اختيار “ التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”.

ادخال تردد قناة الرشيد الموضح في الحقل المخصص.

إضافة باقي المعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز واتجاه الاستقطاب.

إدخال المعلومات، اضغط على زر “ موافق ” أو “OK” على جهاز التحكم عن بُعد.

الإنتظار بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة الرشيد على شاشة التلفاز بنجاح.

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