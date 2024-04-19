شد حيلك واستعد الامتحانات.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بالقاهرة لجميع المراحل التعليمية، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول الامتحانات للعام الدراسي الحالي لجميع طلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الاعدادية وهذا بعدما أزداد تساؤلات الطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مواعيد امتحانات الترم الثانى فيما يلي.

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الترم الثاني 2024

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو وتستمر الامتحانات حتى يوم 23 من شهر مايو 2024،وأكد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تأدية امتحانات الطلاب وهذا جاء في إطار الحرص على صحة الطلاب والتيسير على كافة الطلاب أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية

امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف بداية الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي تبدأ يوم الأربعاء 8 من شهر مايو وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 13 من شهر مايو 2024 وجدول امتحانات المرحلة الابتدائية هو:-

يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

يوم السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

يوم الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، و ICT.

وفيما يلي جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الثاني – (المستوى الرفيع).