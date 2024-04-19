بنصف كيلو دقيق اعملي قراقيش الصاج بدون مجهود مقرمشة وخفيفة

قراقيش الصاج من الحلويات الرائعة والمحببة للكثيرين، وتعتبر واحدة من الأطباق الشرقية التقليدية التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها المقرمش ومع ذلك، يمكن أن يكون إعداد القراقيش عملية مرهقة وتستغرق وقتًا طويلاً في هذا المقال، سنستعرض طريقة سهلة ومبتكرة لإعداد قراقيش الصاج بدون مجهود، مع الحفاظ على المقرمشية والخفة التي تتميز بها.

مكونات قراقيش الصاج

1 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/4 ملعقة صغيرة ملح

10 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة الباردة، المقطعة إلى مكعبات

1/3 كوب ماء مثلج

طريقة تحضير القراقيش

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والملح معًا.

أضيفي الزبدة واخلطيها مع خليط الدقيق بأطراف أصابعك حتى يشبه الخليط الفتات الخشن.

يرش في الماء المثلج ويقلب حتى تمتزج للتو.

اجمع العجينة على شكل كرة، ثم قم بتسويتها على شكل قرص، ثم لفها في غلاف بلاستيكي.

الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

لعمل الحشوة:

350 جرام معجون التمر

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري)

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

في وعاء متوسط، يجمع بين معجون التمر والقرفة والزبدة المذابة.

يقلب حتى تمتزج جيدا.

لتجميع المعجنات:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، افردي العجينة إلى مستطيل بأبعاد 12 × 18 بوصة تقريبًا. تُوزع حشوة معجون التمر بالتساوي على العجينة، مع ترك حدود بقياس 1 بوصة حول الحواف. نلف العجينة من الجانب الطويل، بدءاً من الأسفل. قطع اللفة إلى شرائح 1 بوصة. رتبي الشرائح على صينية خبز مبطنة بورق البرشمان. دهن سطح المعجنات بالحليب أو البيض المخفوق. اخبزيها لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

للحصول على معجنات أكثر قشرية، قم بتبريد العجينة لمدة ساعة على الأقل ويمكنك أيضًا استخدام عجين الفطير الذي اشتريته من المتجر لهذه الوصفة وإذا لم يكن لديك معجون التمر، يمكنك صنع معجون التمر بنفسك عن طريق نقع التمر في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة، ثم هرسه في محضرة الطعام.