الهاتف الأقوي.. مواصفات الهاتف المثالي هاتف Huawei Pura 70 الجديد..!!

أعلنت شركة هواوي عن أحدث إصدارات هواتفها الرائدة، والتي تتميز بتقنيات مبتكرة تجعلها تنافس بقوة في ساحة الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وفقًا لتقرير منشور على موقع “gsmarena” التقني، يتميز الإصدار الأساسي من سلسلة هواوي لعام 2024، المعروف بـ Pura 70، والذي يُتبع بواسطة طرازات Pura 70 Pro وPro+ وPura 70 Ultra، وتتشابه هذه الطرازات في توفرها على مجموعة من الميزات، بما في ذلك تصميم كاميرا ثلاثية العدسة ومعالجات Kirin 9010 الجديدة المصنّعة من قبل شركة هواوي.

مواصفات الهاتف

يتميز جهاز Huawei Pura 70 بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED، قياس 6.6 بوصة، وبدقة تصل إلى 1265 × 2760 بكسل. الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتحمل طبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass.

يعمل الجهاز بواسطة معالج Kirin 9010، المطور بمعمارية 7 نانومتر، متميز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعات تصل إلى 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

كما يأتي Huawei Pura 70 مزودًا بإعداد كاميرا ثلاثية، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، تتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة متغيرة تتراوح بين f/1.4 و f/4.0، ويضم الجهاز أيضًا كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

سعر الهاتف

يتوفر الهاتف Huawei Pura 70 في الأسواق الصينية بأربعة ألوان رائعة: الأزرق، الأحمر، الأبيض، والأسود. ويمكن الحصول عليه بسعر يبدأ من 760 دولار أمريكي، ما يعادل تقريباً 36,950 جنيهًا مصريًا، للنسخة ذات السعة الكبيرة 12 + 256 جيجابايت.