بنك الراجحي يوضح متى يصرف الدعم السكني من البنك +أهم الشروط لاستحقاق الدعم

متى يتم صرف الدعم السكني مصرف الراجحي؟ كثر التساؤل حول هذا الأمر كثيرًا في الفترة الأخيرة، لا سيما ونحن نقترب من موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل، فهل الدعم السكني لشهر أبريل سيكون في الموعد المقرر لصرف الدعم أم هناك تعديل ومن هم المستحقين للدعم السكني، وما هي أهم الشروط التي يجب أن نلتزم بها حتى تصدر أهلية الدعم مستحَق ولا يتوقف الدعم أو يحدث فيه نقص، نبين تفاصيل ذلك في الأسطر التالية.

متى يتم صرف الدعم السكني مصرف الراجحي؟

أكد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2024 في تاريخ 24 أبريل 2024، الموافق 15 شوال 1445 هـ، حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لدى بنك الراجحي بشكل منتظم في اليوم 24 من كل شهر ميلادي، ولا يتغير هذا الموعد إلا في حال صادف يوم 24 إجازة رسمية أو يوم جمعة أو سبت، يتم تأخير الصرف إلى اليوم التالي، كما يستمر إيداع الدعم لمدة 5 أيام بعد تاريخ الصرف الرسمي.

كما يمكنك التأكد من موعد صرف الدعم السكني ونزول الدعم في حسابك عن طريق الدخول على موقع الدعم السكني أو التواصل مع خدمة العملاء.

أهم شروط الدعم السكني

تشترط وزارة الإسكان السُّعُودية مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم السكني، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل المملكة العربية السُّعُودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي دعم سكني سابق من قبل، هو أو أي من أفراد أسرته.

وأن يكون دخل المتقدم الشهري لا يزيد عن 6,000 ريال سعودي للأفراد، و9,000 ريال سعودي للأسر.

لا يمتلك المتقدم أي عقار سكني.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي نشط في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون على المتقدم أي التزامات مالية تُعطل قدرته على سداد قرض شراء وحدة سكنية.

في حالة استيفاء هذه الشروط يحق للمواطن السعودي التقدم على دعم السكني من خلال صفحة الدعم أو التطبيق للحصول على وحد سكنية من دعم سكني.