لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة بعد أخر ارتفاع

شهد اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 استقرارًا في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة بعد ما سجل ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة مقارنتا بالفترة السابقة، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الدولار بعد الاستقرار الأخير في السوق السوداء والبنوك الخاصة والحكومية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد اليوم الجمعة تغيرات في سعر الدولار في السوق السوداء، فمنذ أن تم تحرير سعر الدولار في البنوك المصرية مع أول الشهر الماضي وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري وظل في التراجع حتى الفترة الأخيرة والتي جاوز فيها سعر الدولار في السوق السوداء 50 جنيها لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية

شهد اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في النبوك الحكومية الأسعار التالية:

سعر الدولار مقابل الحنيه في البنك المركزي المصري:الشراء: 48.26 جنيه مصري، والبيع: 48.40 جنيه مصري.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

شهد اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري السعر التالي: 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

شهد اليوم الجمعة 19 أبريل استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم سعر الدولار في البنوك الخاصة الأسعار التالية: