هاتف ملوش مثيل.. اليكم مواصفات جبارة لهاتف Oppo Reno 10 Pro 5G الجديد.. نجم الجيل من الهواتف

قدمت شركة أوبو أحدث هاتف ذو مواصفات فائقة ملائم للمستخدمين الراقين، حيث يتميز بشاشة فائقة الحجم ومعالج قوي وعدسات كاميرا عالية الوضوح، لذا، لا تفوت الفرصة للاستحواذ على هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G، الذي يعتبر الخيار الاقتصادي الأكثر طلبًا حاليًا.

مواصفات الهاتف

تم تجهيز الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، مع واجهة أوبو ColorOS 13.1، والتي تعتبر آخر إصدارات البرمجيات، يتمتع الهاتف بسعة بطارية ضخمة تبلغ 4600 مللي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن العكسي.

يأتي منفذ USB بتصميم Type C، مما يوفر سهولة الاتصال والشحن، يتمتع معالج الهاتف Oppo Reno 10 Pro 5G بأداء قوي، حيث يعتمد على معالج Snapdragon 778G 5G من شركة كوالكم، الذي يتميز بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسومي Adreno 642L.

تم تزويد الهاتف بسعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات بسلاسة.

يتضمن الهاتف مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، بالإضافة إلى دعم خاصية Face Unlock التي تسمح بفتح الهاتف بواسطة التعرف على الوجه، مما يوفر مزيدًا من الأمان والراحة للمستخدمين.

سعر الهاتف

يتميز هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت، بالإضافة إلى تصميمه الفضي الأنيق. يمكنك الحصول عليه بسعر مخفض مقداره 1.651 ريال سعودي بفضل خصم يصل إلى 17 % عند شرائه من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، كما يتاح لك خيار تقسيط قيمة الهاتف على مدار 36 شهرًا، حيث ستدفع قسطًا شهريًا قدره 85.98 ريال وبهذا النص، نكون قد وضحنا مواصفات وعيوب هاتف Oppo Reno 10 Pro 5G بالإضافة إلى سعره وخيارات التقسيط، لمساعدتك في اتخاذ قرار شراء مدروس.