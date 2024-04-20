موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم

يرغب الطلاب جميعاً من جميع الولايات معرفة موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 وحقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات، لذلك ينشغل الطلاب ويبحثون بكثرة عن موعد الامتحانات كي يكونوا على أتم الاستعداد من الآن للحصول على درجات عالية للالتحاق بالمرحلة الثانوية، تعد الشهادة الاعدادية السودانية من المراحل الهامة جداً للطلاب وأولياء الأمور

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية خلال الساعات الماضية عن بعض التصريحات الجديدة حول الاختبارات النهائية والخطط الوقائية والأمنية التي تطبقها الوزارة خلال فترة الامتحانات من أجل الحفاظ على استقرار اللجان دون تلاعب أو حدوث غش بين الطلاب، ترقبوا معنا للتعرف على موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024

خلال الفترة الماضية كانت الأوضاع داخل السودان غير مستقرة بسبب الحروب وعدم جاهزية الطلاب للاختبارات، وعلى هذا الأساس قامت وزارة التربية والتعليم بتأجيل موعد الامتحانات لحين تحسن الأوضاع والعمل على ضبط اللجان كي يؤدي الطلاب الاختبارات بشكل أفضل، وأخيراً ورسمياً وبشكل مؤكد تنطلق اختبارات نهاية السنة الدراسية 2024 الشهادة الإعدادية السودانية والشهادة المتوسطة، وتبدأ اختبارات الطلاب في يوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو المقبل 2024 وتستمر الاختبارات لمدة 11 يوم وسوف تنتهي يوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2024 لكل من المرحلة الابتدائية و الاعدادية و المرحلة المتوسطة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية نهاية العام 2024

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السودانية الجدول الجديد لامتحانات بدلاً من الجدول السابق بسبب أوضاع البلد والحروب ويأتي الجدول الزمني لامتحانات الشهادة السودانية على النحو التالي:.