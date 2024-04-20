الهاتف الاشيك على الاطلاق.. اليكم مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 الجديد.. الهاتف العالمي

شركة شاومي، Xiaomi، بدأت في تنفيذ التحديث الجديد لواجهة المستخدم HyperOS على سلسلة هواتف Mi 11، بما في ذلك Mi 11 وMi 11 Pro وMi 11 Ultra، ووفقًا لجدول أعمال الشركة، تم إطلاق التحديث بالرقم 1.0.2.0.UKACNXM، ويبلغ حجمه 5.3 جيجابايت للهواتف الرائدة القديمة، والذي يحدث نظام التشغيل إلى أندرويد 14 لمجموعة Xiaomi Mi 11، كما يأتي بآخر تحديث أمني لشهر أبريل لزيادة الحماية والأمان.

مواصفات الهاتف

هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.81 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ 1440 × 3200 بكسل، مع دعم تقنية HDR10+ لتقديم تجربة مرئية مذهلة، تتميز الشاشة أيضًا بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر سلاسة استثنائية في الحركة، وهي محمية بطبقة Gorilla Glass Victus لمزيد من التحمل والحماية.

بالنسبة للكاميرا، يأتي هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 بنظام كاميرا خلفية ثلاثية يتميز بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط صور بجودة استثنائية، إلى جانب عدسة بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل لتصوير لقطات واسعة المدى، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل الدقيقة، ويتمتع الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

أما بالنسبة للبطارية، فيحتوي هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يضمن شحن الهاتف بسرعة وفعالية، يمكن شحن البطارية بنسبة 100% في غضون 45 دقيقة فقط، وذلك عبر منفذ USB-C العصري.

هاتف شاومي Xiaomi Mi 11

هذا ويتم ابتداء الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888، الذي تم تطويره باستخدام تكنولوجيا التصنيع بدقة 5 نانومتر. يتميز الهاتف بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعتي 8 و 12 جيجابايت، ويتوفر الهاتف Xiaomi Mi 11 من شاومي بسعر تقريبي يبلغ 17000 جنيه مصري.