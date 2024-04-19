«سيارة أسطورية بشكل جرئ»…سيارة هيونداي أيونيك 5 الكهربائية… صاحبة الأداء المميز في السباق!!

سيارة هيونداي أيونيك 5 تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية المتميزة في عالم السباقات، وهي محط اهتمام عدد كبير من المتسابقين الذين يسعون للحصول على سيارة تنافسية تتحمل التحديات خلال السباقات الإصدار الجديد من هذه السيارة يتمتع بقوة فائقة مقارنة بالنسخ السابقة، فهو يتميز بمرونة لا مثيل لها ووزن خفيف يجعلها تبرز بين منافساتها، سنقدم لكم الآن مواصفات هذا الطراز المميز والتي تميزه عن باقي السيارات المتاحة في السوق.

مواصفات سيارة هيونداي أيونيك 5

هذه السيارة الحديثة مميزة بمجموعة شاملة من المزايا الهائلة التي لا مثيل لها في أي نموذج آخر، ونحن هنا لنقدم لكم نظرة مفصلة على بعض هذه الميزات المبهرة:

يتولد في السيارة قوة هائلة تبلغ 650 حصانا، وعند تفعيل وضع N Grin Boost، تفوز السيارة بـ 641 حصانا من القوة.

تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات والوصول إلى سرعة 96 كم/ساعة في زمن يبلغ 3.25 ثانية.

كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 260 كم/ساعة.

اسم السيارة هو سيارة هيونداي أيونيك 5، وتتميز بمحرك يعمل بسعة 84 كيلووات/ساعة.

تتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأسود اللؤلؤي، والأزرق المطفي، والأبيض، والرمادي المطفي، والبرتقالي اللؤلؤي.

ما هي التغيرات التي حدثت في سيارة هيونداي أيونيك 5

تم تعديل وتحسين أداء السيارة وزيادة قوتها بواسطة الشركة، حيث تم إجراء تعديلات مهمة على هيكلها وتحسين محركها ونظام القيادة، وفيما يلي بعض الإضافات والتغييرات التي تمت: